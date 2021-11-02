Украина запросила аварийную энергопомощь из Словакии в 100 МВт

Украина запросила энергопомощь не только у Белоруссии, но и у Словакии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергоситемы Словакии. Как сообщает украинское информационное агентство УНИАН, из Словакии запрошело 100 МВт. Энергопомощь идет через Бурштынский энергоостров .

"Аварийку из РБ в ОЭС Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС из Словакии в 100 МВт подтверждаем", - цитирует агентство сообщение пресс-службы «Укрэнерго».

Как ранее сообщалось на kp.ru, 2 ноября в 14.00 по запросу украинской стороны началась поставка электроэнергии из Белоруссии. Министерство энергетики Белоруссии заявило, что речь не идет о коммерческих поставках энергии.

«Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит Украине 500 МВт электроэнергии», - отметили в белорусском Минэнерго. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 ноября заверил украинцев, что в отопительный сезон не предполагается каких-либо отключений электроэнергии либо газа и рассказал о возможных коммерческих поставках электроэнергии из Белоруссии.