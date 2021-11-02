Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева, предположительно, задержали в Астрахани

В Астрахани, предположительно, задержали сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе УМВД России по Астраханской области сообщили, что, предположительно, задержали сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

- В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, 39-летний Алханов совершил побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы по улице Началовское шоссе, 15 областного центра. По всей территории региона были выставлены заградительные посты и увеличена численность личного состава. Сотрудники правоохранительных органов производили обход жилого сектора, производственных территорий, дачных массивов и сельскохозяйственных угодий.

По предварительной информации, Алханов ранее был приговорен к 10 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконному обороту оружия и боеприпасов.