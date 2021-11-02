Верховная Рада в первом чтении утвердила уголовную ответственность за фальшивые COVID-сертификаты

На Украине в первом чтении утвердили уголовную ответственность за фальшивые COVID-сертификаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины в первом чтении утвердила уголовную ответственность за использование или распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В частности, в документе предложено ввести наказание за использование фальшивых сертификат в виде штрафа от 17 тысяч гривен (порядка 647 долларов) до 34 тысяч гривен (1 293 долларов) или ограничения свободы сроком до двух лет.

Также предложено наказывать медиков за подделку справок о вакцинации штрафом от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен (2 587 долларов) или лишением свободы на срок до двух лет с потерей права заниматься определенной деятельностью до трех лет. За изготовление и сбыт COVID-сертификатов предлагается ввести штраф от 85 тысяч гривен (3 233 долларов) до 170 тысяч гривен (6 466 долларов).

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего украинского парламентария Надежду Савченко с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции. Они пытались попасть на Украину. При этом нет информации о том, из какой страны они прилетели. Возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов".

До этого Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия и посол Украины в Казахстане Петр Врублевский попались на подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично принес извинения премьеру Казахстана Мамину за произошедший инцидент и своих подчиненных, предоставивших фальшивые справки.