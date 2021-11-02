В Минздраве призвали сократить срок действия COVID-сертификатов до полугода

Специалист Минздрава призвал сократить срок действия COVID-сертификатов до полугода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный специалист Минздрава России Сергей Токарев считает, что срок действия сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции следует сократить до шести месяцев.

- Сертификат (о вакцинации) все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена, — сказал специалист.

Токарев подчеркнул, что антитела к коронавирусу сохраняются менее года.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала людей с низким иммунитетом ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев. Вуйнович также отметила, что введение в России нерабочих дней для минимизации рисков распространению коронавируса среди населения можно оценить как эффективную меру, но во много она будет зависеть от отношения граждан.