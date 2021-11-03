На участке Ленинского проспекта Москвы высадили более 9,8 тысячи деревьев и кустарников

Ленинский проспект - одна из самых крупных магистралей столицы с оживленным движением

Во время комплексного благоустройства на Ленинском проспекте от улицы Кравченко до МКАДа выросли более 500 новых деревьев и свыше 9,3 тысячи кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«На вылетной магистрали завершены масштабные работы по благоустройству одного из участков, - рассказал заммэра. - При этом учитывались основные транспортные и пешеходные потоки. На маршруте обустроили удобные тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие дорог. Кроме того, здесь появились новые пешеходные переходы и современные остановочные павильоны. Особое внимание уделили озеленению - высадили 519 взрослых деревьев-крупномеров и более 9,3 тысячи кустарников».

По его словам, Ленинский проспект - одна из самых крупных магистралей столицы с оживленным движением, поэтому растущие там деревья должны выдерживать непростые условия мегаполиса, обладать ветро- и морозоустойчивостью.

«При выборе деревьев, которые высаживаются вдоль оживленных магистралей, предпочтение отдается тем, у которых достаточно густая крона, она защищает пешеходов от шума и пыли, - пояснил Петр Бирюков. - Таким критериям соответствуют липы, клены разных видов, рябины, ели и декоративные плодовые».

На благоустроенных улицах Москвы высаживают деревья с закрытой корневой системой

КОНКРЕТНО

Больше всего деревьев сотрудники Комплекса городского хозяйства высадили на участке от улицы 26-ти Бакинских Комиссаров до проспекта Вернадского. Там появилось более 220 лип «Паллида», остролистных кленов и декоративных яблонь.

Более 9,3 тысячи новых кустарников на Ленинском проспекте стали красивым фоном для деревьев и дополнительно защитой горожан от шума и пыли. Специалисты выбрали для этой магистрали три вида растений - душистую сирень, серую спирею и кизильник.

ТЕХНОЛОГИИ

На благоустроенных улицах Москвы высаживают деревья с закрытой корневой системой.

«Их выращивают в специальных питомниках, - рассказал Петр Бирюков. - Высадка проводится в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой, защищающей от механических повреждений, а приствольный круг засыпают древесной щепой, чтоб дополнительно защитить корневую систему».