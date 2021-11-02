Аэропорт Домодедово продолжит работу в нормальном режиме с 3 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт Домодедово продолжит работу в обычном режиме с утра 3 ноября при условии отсутствия ухудшения метеоусловий. Об этом рассказал пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

- По нашим оценкам, если не будет дальнейшего ухудшения метеоусловий, то к завтрашнему утру мы войдем уже в расписание, и задержек именно по метеоусловиям уже не будет, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Власов добавил, что 18 из 30 перенаправленных в региональные отделения рейсов уже вернулись в Домодедово. Ожидается, что вскоре вернутся еще 12.

Ранее пресс-служба московского главка МЧС сообщила, что туман в столице России сохранится до полуночи. Ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что отсутствие ветра и антициклон стали причиной затяжного тумана в Москве. Специалист добавил, что плотность тумана значительно уменьшилась, в городе он сохраняется лишь местами.