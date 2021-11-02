Правительство РФ утвердило новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к государственной тайне. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, постановление вступает в силу с 1 января следующего года.

В предыдущей редакции правил был указан порядок составления перечней сведений, подлежащих засекречиванию. В новой редакции остались только основания для отнесения тех или иных сведений к секретным, совершенно секретным и особой важности.

Также правительство постановило признать утратившим силу с января следующего года постановление кабинета министров России 1995 года "Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР" и постановление от 2011 года о внесении изменения в данное положение.