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Политика2 ноября 2021 22:10

Правительство РФ утвердило новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

Постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к государственной тайне. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, постановление вступает в силу с 1 января следующего года.

В предыдущей редакции правил был указан порядок составления перечней сведений, подлежащих засекречиванию. В новой редакции остались только основания для отнесения тех или иных сведений к секретным, совершенно секретным и особой важности.

Также правительство постановило признать утратившим силу с января следующего года постановление кабинета министров России 1995 года "Об установлении порядка рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов правительства СССР" и постановление от 2011 года о внесении изменения в данное положение.