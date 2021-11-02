Музыкальный критик Соседов не увидел замены Боякову во МХАТ им.Горького

Эдуард Бояков покинул МХАТ им.Горького Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, кто станет новым худруком МХАТ им.Горького после ухода Эдуарда Боякова.

Эксперт отметил, что «золотой фонд» кандидатов на этот пост давно обмелел. Выбор будет сделан среди «своих удобных» или «случайных» людей.

- Нет таких безусловных нравственных авторитетов в театральной культуре, какими были Ефремов, Гончаров, Марк Захаров, Доронина. Сегодня все мелко, - комментирует Соседов Пятому каналу.

Он уверен, то пост могут занять кто-то из актеров или режиссеров либо менеджеров от министерства культуры. Но при этом речь идет о людях, которые не наделены признанным авторитетом.

- Кто ближе, кто понятней, кто услужливее. Своего человечка поставят, — считает Соседов.

Будущее у театров, по его мнению, не самое завидное. Все будут гнаться за деньгами и возможностью заработать, так как всем сегодня управляет коммерция.

- Надо чтобы театр приносил прибыль, поэтому будут сращивать театр с шоу-бизнесом и говорить, что таково веление времени, а классический театр устарел, — заявил он.

Пока вывести театр как искусство на новый уровень некому. Теперь зрителю придется «наслаждаться Бузовой и другими подобными».

В интервью RT Эдуард Бояков объяснил, что конфликты, споры и обиды - это естественная часть театральной жизни.

- Здесь не хочется ничего скрывать, но поверьте, настроение внутри МХАТа им. Горького потрясающее. Мы увлечены друг другом, вдохновлены, мы верим. Я не думаю, очевидно, что пик этого конфликта пройден. Кто-то уйдёт, кто-то ушёл. Так было всегда. В 1920—1930-х годах так было. И даже великие Станиславский и Немирович-Данченко в какой-то момент перестали сидеть за одним репетиционным столиком. Они сохранили огромное уважение друг к другу до конца жизни, тем не менее имели место сложности в отношениях, - заявил худрук.

Пока называются самые разные фамилии, кто может занять пост худрука. Часто звучит имя 88-летней Татьяны Дорониной. Она много лет служила в театре.

Театральный критик Алла Шевелева не верит в возвращение актрисы и режиссера, которая сейчас держит «мхатовскую паузу».

Она также предположила, что новый директор Владимир Кехман может вовсе обойтись без худрука.

- Мне кажется, ему не нужен художественный руководитель. Сейчас же XXI век — век директорского театра. Думаю, что Кехману не нужен никто: он сам будет руководить, назначать. Он человек, который любит громкие имена и медийные персоны», — сказала Алла Шевелева телеканалу "360".

Она отметила, что не представляет, чем театр Кехмана будет отличаться от театра Боякова.