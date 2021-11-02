МИД России предложил США прислать в Москву новых дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает американскую администрацию прислать в Москву новых дипломатов США, чтобы нормализовать ситуацию с консульскими услугами для россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на форуме «Диалог Форт-Росс».

Замминистра отметил, что «американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что посольство больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США», а чтобы получить визу, нашим гражданам предлагается выезжать за границу. В Москве считают такую ситуацию «недопустимой».

«Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме», - сказал Сергей Рябков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в госдепартаменте США граждан России причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». К этой категории, в частности, относятся граждане государств, на территории которых у Штатов нет консульского представительства. Поэтому россиянам, которым по каким-либо причинам необходимо посетить Соединенные Штаты, нужно сначала съездить в Польшу, чтобы оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.

Позже в госдепе заявили, что на фоне сокращения дипломатического персонала работа американского посольства в России сведется исключительно к выполнению технических функций.