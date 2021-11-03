Украинский омбудсмен потребовала удалить из базы сайта «Миротворец» данные о детях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова Фото: Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием убрать из базы данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» информацию о детях. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своем канале в Telegram.

«Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта «Миротворец» информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооружённый конфликт», - написала она.

Денисова уточнила, что ее обращение связано с включением в списки данных о ребенке из Луганска. Речь идет о 12-летней Фаине Савенковой.

. Напомним, как писал сайт kp.ru, луганскую школьницу включили в список «угроз национальной безопасности Украины» из-за того, что девочка записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

Позже Фаина попросила генсека Организации Антониу Гутерриша повлиять на власти Украины, чтобы те закрыли сайт «Миротворец».