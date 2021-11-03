"Ювентус" победил "Зенит" со счетом 4:2 в матче 4 тура Лиги Чемпионов

"Зенит" проиграл "Ювентусу" 2:4 в Турине. Фото: REUTERS

В Турине завершился матч 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Зенитом". Туринский клуб одержал победу со счетом 4:2, сообщает "КП-Спорт". Первая половина встречи завершилась вничью 1:1. На гол Пауло Дибалы в начале поединка последовал неожиданный ответ - "Ювентус" забил в свои усилиями Бонуччи.

Во втором тайме встречи хозяева поля смогли "дожать" соперников. Они трижды отличились меньше чем за полчаса игрового времени. На 58-й Дибала забил гол с пенальти. На 73-й - Федерико Кьеза увеличил преимущество "Ювентуса", забив третий гол. На 82-й Альваро Мората довел счет до разгромных 4:1.

Однако же к чести "Зенита", команде удалось уйти от разгрома. На 92-й минуте в добавленной время Сердар Азмун забил второй мяч питерцев, установив окончательный счет 4:2 в пользу "Юве".

Следующая игра у питерского "Зенита" в рамках Лиги Чемпионов пройдет 23 ноября в Швеции против "Мальме". Ближайший же поединок в чемпионате России - 7 ноября в Екатеринбурге против ФК "Урал".