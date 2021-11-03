Вице-премьер Молдавии заявил, что Кишинев может попросить «Газпром» о реструктуризации долга

Молдавия после проведения аудита долга компании «Молдовагаз» может попросить «Газпром» о реструктуризации задолженности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев может попросить российскую компанию «Газпром» о реструктуризации долга. Он уточнил, что с такой просьбой к холдингу можно будет обратиться после того, как будет проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз».

«У нас немного времени, мы должны провести аудит за четыре – пять месяцев. Затем будем решать, существует ли возможность погасить долг в течение пяти лет. Если нет, то придется вести переговоры с «Газпромом» и просить о реструктуризации долга», - сказал Андрей Спыну в эфире телеканала Moldova 1.

Он добавил, что правительство категорически против того, чтобы перевести задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» в разряд государственных долгов, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 октября «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт о поставках газа на пять лет по ценам, которые будут ниже рыночных. Поставки голубого топлива из России в республику начались с понедельника, 1 ноября. Как сообщила российская компания, контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях. Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что на переговорах, наконец, удалось согласовать не только формулу расчета стоимости газа, но и условия погашения долга Кишинева.