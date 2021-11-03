Посольство России в Болгарии подтвердило, что «Газпром» увеличил поставки газа в страну по выгодным ценам

«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию по выгодным ценам Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» по просьбе Софии увеличила поставки газа Болгарии по выгодным ценам. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщило посольство России в этой стране.

В комментарии дипмиссии отмечается, что «Газпром» нередко упрекали в избыточной нефтяной привязке долгосрочных контрактов», упирая на то, что «рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации», но «сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового», а также «насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок».

«Конечно, в системе долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой цена на газ может быть подвержена высокой волатильности. Однако, нельзя забывать и о таком факторе, как предсказуемость цены, что позволяет предвидеть риски и вовремя застраховать их. Покупать газ дешево и сейчас - это чудесно, но еще лучше - заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год», - говорится в сообщении, опубликованного на странице российского посольства в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что «Газпром» с уважением относится к позиции своих партнеров, поэтому российская компания, всегда безукоризненно выполнявшая все свои обязательства перед болгарскими потребителями, по просьбе Софии в прошлом году перешла на новую систему расчета цены для Болгарии в привязке к европейскому газовому рынку.