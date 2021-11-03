Премьер Норвегии назвал приоритетом своего правительства сотрудничество и хорошие отношения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече в Осло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал приоритетом своего правительства «поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией».

Кроме того, норвежский премьер рассказал, что во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Осло 26 октября стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике. По его словам, Россия и Норвегия намерены развивать двусторонние обмены в свете «осознания общей ответственности, которую мы несем как прибрежные арктические страны»

«Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике», - приводит слова Йонаса Гар Стёре ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Стёре возглавлял МИД Норвегии с 2005 по 2012 год, а 14 октяря 2021 года занял пост премьера. Ранее он обещал, что в случае прихода Норвежской рабочей партии (НРП) к власти страна будет «развивать контакты с Москвой».