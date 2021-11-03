Трюдо и Зеленский обсудили стремление Украины к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Незалежной и стремление Киева к членству в НАТО, сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

Отмечается, что Трюдо заверил Зеленского в «неизменной поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, лидеры двух стран обсудили «перспективы посреднических усилий» Оттавы в рамках «нормандского формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) «для защиты и продвижения мира и безопасности на Украине», а также борьбу с пандемией коронавируса и проблемы изменения климата.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, сказал, что Украина может и не вступить в НАТО, «а военное освоение территории уже идет».

«Это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - подчеркнул глава государства.

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