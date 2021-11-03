Байден назвал переломным моментом одобрение вакцинации детей от коронавируса в США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрили применение вакцины компании Pfizer для прививок против коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Президент США Джо Байден назвал это «переломным моментом» в борьбе с COVID-19 и «важным шагом» в борьбе с пандемией.

«Сегодня мы достигли переломного момента в нашей борьбе с COVID-19: одобрение безопасной, эффективной вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это важный шаг вперед для нашей страны в нашей борьбе за победу над вирусом», заявил глава Белого дома.

Байден рассказал, что его администрация уже «обеспечила достаточный запас вакцин для каждого ребенка в Америке», и теперь «родители смогут привести своих детей в тысячи аптек, кабинетов педиатров, школ и других мест для вакцинации», которая будет «доступной, простой и удобной».

«Эти дозы, специально разработанные для детей младшего возраста, начали поступать в тысячи пунктов по всей стране», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце октября в США разрешили прививать против коронавируса вакциной Pfizer детей от пяти до 11 лет. А на следующий день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим препаратом умер подросток.