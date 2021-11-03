С начала года трудовые мигранты перевели из-за границы в Мексику рекордные 37,3 млрд долларов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С начала года работающие за границей мексиканцы перевели на родину рекордную сумму – 37,33 миллиарда долларов, сообщила газета La Jornada со ссылкой на данные Банка Мексики.

По оценкам мексиканского финансового регулятора, рост объема денежных поступлений в страну от трудовых мигрантов составил 24,6%. Отмечается, что от денег, которые переводят родственники из-за границы, на сегодняшний день в значительной степени зависят до десяти миллионов семей в этой латиноамериканской стране.

Ожидается, что к концу года работающие за рубежом мексиканцы переведут оставшимся дома родственникам свыше 51,5 миллиарда долларов, что на 78,6% больше предполагаемого общего объема прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Издание отмечает, большинство трудовых мигрантов из Мексики – около 12 миллионов человек – зарабатывают в США, где их труд, в основном, используется работодателями в строительном секторе, сфере услуг и сельском хозяйстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пострадавшим от жесткой миграционной политики предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. Общая сумма выплат может составить более миллиарда долларов.