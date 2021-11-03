Что произошло в ночь на 3 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 3 ноября 2021 года Фото: Кадр видео

В России разработали метод, который позволяет определить, действительно ли человек сделал прививку против коронавируса или купил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что в качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 – одному из компонентов российской вакцины «Спутник V», который крайне редко встречается у человека.

К слову, во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что не поддерживает идею выдавать QR-коды тем гражданам, у кого болезнь не была подтверждена официально.

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в шотландском Глазго, вновь заявил о том, что главы России и Китая не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме. При этом американский лидер отметил, что в нашей стране «тундра горит», а в Москве якобы игнорируют проблемы климата.

Между нем, накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках климатического саммита в Глазго. Он отметил, что Россия поддерживает предложенный на заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию.

Тем временем бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант, Игорь Романенко заявил, в случае «войны с Россией» российских военных в Незалежной «ждет «кровавая баня», и захватом территорий дело не закончится».

Питерский «Зенит» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в итальянском Турине с «Ювентусом» проиграли хозяевам поля со счетом 2:4. Полный обзор матча читайте на «КП Спорт».

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