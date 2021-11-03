Более 700 рейсов были задержаны из-за тумана в Москве 2 ноября 2021 года

Авиакомпаниям потребуется максимум двое суток, чтобы восстановить свое расписание полетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный туман, накрывший Москву во вторник, 2 ноября, стал причиной задержки и отмены более 700 рейсов в столичных аэропортах. При этом с 8:50 до 9:30 принять самолеты на посадку в городе не заходили вообще.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 и источники в московских аэропортах, вовремя вылететь не смогли более 100 тысяч пассажиров. Многие из них оказались заперты в заторах из самолетов, ожидающих возможности взлететь. Ждать приходилось, в некоторых случаях, более четырех часов.

Отмечается, что авиакомпаниям потребуется максимум двое суток, чтобы восстановить свое расписание полетов после сбоя. Если погода будет хорошей, большинство авиакомпаний смогут войти в обычный график полетов уже 3 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, о том, что стало причиной сильного тумана в Москве, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении.