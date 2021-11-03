Экс-депутат Рады Муравьев заявил, что Зеленский "закончит" хуже, чем Янукович

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев раскритиковал действия Владимира Зеленского на посту президента Украины. По его мнению, глава государства может повторить судьбу бывшего лидера, Виктора Януковича, который был отстранен от власти и был вынужден уехать из страны.

Как заявил Мураев в эфире телеканала "НАШ", Зеленский, как и Янукович, совершает серьезные кадровые ошибки, что может привести к негативным последствиям для него самого.

"А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича", - сказал Мураев.

По его мнению, Украина может стоять на пороге очередного Майдана. В связи с этим Мураев предостерег Зеленского от принятия "тупых и вредоносных" решений для страны.

"Мы хотим жить в нормальной стране. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо", - резюмировал политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены "идти на поклон" в Москву.