Покупателей жилья тревожит вероятность ухудшения эпидемической ситуации, дальнейшее повышение ключевой ставки и разгон инфляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев рассказал, что после объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичное жилье - на 11,9%. Об этом в среду, 3 ноября 2021 года сообщают "Известия".

"Многие из тех, кто уже подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции", - сообщил специалист.

Зайцев добавил, что россиян тревожит вероятность ухудшения эпидемической ситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшее повышение ключевой ставки и разгон инфляции.

РИАМО рассказывал, что жители Московской области в нерабочие дни смогут подать документы на учетно-регистрационные действия с недвижимостью в электронном виде.

Ранее стало известно об инициативе депутатов заморозить осуществление переоценки кадастровой стоимости недвижимости в российских субъектах. Считается, что это приведет к увеличению налогов, которые жители страны платят за владение собственностью, передает ФАН.