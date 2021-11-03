В России создадут снаряд для ловли дронов режущей сетью

Снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника Фото: Андрей МИНАЕВ

Российские ученые создают боеприпас, который сможет эффективно бороться с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Он был запатентован в конце октября 2021 года и готовится к предварительным испытаниям.

Разработкой боеприпаса занимаются ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области).Техника может стрелять режущей сетью, которая содержит взрывчатку и поражающие элементы, пишет РИА Новости.

Отмечается, что традиционные средства поражения дронов не так эффективны, так как поражают меньшую площадь цели.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал первое видео, на кадрах которого запечатлено боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. На видео попал сам момент ракетного удара по гаубице, а также разбегающиеся в разные стороны артиллеристы.