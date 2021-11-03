В России предложили выписывать многомиллионные штрафы за пищевой фальсификат

По новому проекту, фальсификат пищевых продуктов будет наказываться штрафом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться наказание за изготовление и реализацию фальсифицированной пищевой продукции. На данный момент ответственность за нарушение предусмотрена только если фальсификатом являются лекарства, медицинские изделия и БАДы.

Как отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, на самом деле список опасного фальсификата гораздо шире. Он включает в себя, в том числе, поддельные пищевые продукты, пишет "Парламентская газета".

Если проект нового КоАП будет принят, то за фальсификат пищевых продуктов будет грозить штраф. Должностным лицам придется платить до 100 тысяч рублей, владельцам ИП - до 250 тысяч, юрлицам - до 1 миллиона рублей. Если же от употребления фальсификата будет нанесен вред здоровью потребителей, штрафы будут увеличиваться вдвое.

Как ранее писал сайт kp.ru, за производство и сбыт фальсифицированных строительных материалов в России могут ввести уголовное и административное наказание. С таким предложением выступил Общественный совет при Министерстве строительства.