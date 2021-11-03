Эпидемиолог ВОЗ рассказал, какими препаратами лучше ревакцинироваться

Мас-Кома рассказал, что ученым еще предстоит выяснить стоит ли делать ревакцинацию ежегодной или более частой - раз в несколько месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, профессор Сантьяго Мас-Кома в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что иммунная защита после прививки от коронавируса сохраняется лишь несколько месяцев, поэтому людям нужно обязательно проходить ревакцинацию третьей дозой.

"Наилучший вариант - ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессах их синтеза", - рассказал он.

Мас-Кома добавил, что ученым еще предстоит выяснить стоит ли делать ревакцинацию ежегодной, как в случае с гриппом, или более частой - раз в несколько месяцев.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заверил, однокомпонентную вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт" надо применять для повторной прививки, передает ОТР.

Ранее в ВОЗ сообщили, что во всем мире с начала пандемии COVID-19 жертвами болезни стали более пяти миллионов человек. Коронавирусом заразились порядка 247 миллионов жителей планеты, сообщает телеканал "360".