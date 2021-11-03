Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии с 1 января 2022 года

Также закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января текущего 2021 года Федеральная служба охраны и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Начиная со следующего 2022 года ведомства должны будут при закупках товаров, работ или услуг применять "закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".

Кроме того, закрытыми остаются закупки тех ведомств, которые засекретили эти данные ранее. К таковым относятся Минобороны, СВР и ФСБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин положительно оценил предложение Минобороны России засекретить все данные об обороне. Он отметил, что служебная тайна в военной сфере может касаться информации о передовых технологиях