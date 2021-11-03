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Экономика3 ноября 2021 9:20

Глава "Молдовагаза" рассказал о возможности пересмотра контракта с "Газпромом" в 2022 году

В настоящее время условия устраивают Молдавию
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Молдавия заключила пятилетнее соглашение с "Газпромом"

Молдавия заключила пятилетнее соглашение с "Газпромом"

Фото: REUTERS

У Молдавии есть возможность пересмотреть контракт на поставку российского газа в 2022 году, но на текущий момент страну полностью устраивают условия соглашения, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий", - констатировал руководитель компании.

По словам Чебана, цена российского голубого топлива для Молдавии рассчитывается из формулы ценообразования и зависит от индексов европейской торговой площадки на газ и на нефть.

Также соглашение позволяет молдавским операторам закупать газ у других поставщиком, не нарушая условий контракта с российским холдингом "Газпром".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране довольны подписанным в конце октября пятилетним контрактом с "Газпромом" на поставку газа. По ее словам, стоимость газа по новому контракту выше, но она ниже текущей рыночной цены голубого топлива.

Напомним, Молдавия частично погасила долг за поставки газа перед "Газпромом". В Кишиневе рассказали, что оплатили задолженность за голубое топливо, поставленное в сентябре 2021 года.