Минэкономразвития пересчитает показатели благосостояния россиян

Перед ведомством стоит задача обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей доходов, расходов и сбережений россиян Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Минэкономразвития России рассказали, что в марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Об этом в среду, 3 ноября 2021 года сообщают "Известия".

Перед ведомством стоит задача обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей доходов, расходов и сбережений россиян.

В Росстате рассказали, что при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Например, доход самозанятых, каршеринг, курьерская доставка и фитнес-центры. Помимо этого, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT: онлайн-кинотеатры, платные подписки на игровые сервисы и облачные хранилища.

В Федеральной службе государственной статистики рассказывали, что реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, передает RT.

Накануне стало известно о планах российского кабинета министров подготовить дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Новая карта предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным гражданам страны, сообщает ФАН.