Сайт польского телеканала признан экстремистским формированием в Белоруссии

В Белоруссии запретили интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат" экстремистским формированием, запретив их деятельность на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

"Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "БЕЛСАТ", - говорится в сообщении

Как ранее писал сайт kp.ru, в республике был заблокирован сайт "КП в Белоруссии". Это произошло после того, как на сайте вышла заметка о подозреваемом в причастности к терроризму гражданине, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.

Заметка была спустя считанные минуты отредактирована, а затем удалена с сайта. Автор этого материала, журналист "КП в Белоруссии" Геннадий Можейко арестован на два месяца.