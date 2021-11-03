День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День преподавателя высшей школы в России будет ежегодно отмечаться 19 ноября. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник, - заявил Фальков. - Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского ученого, основавшего первый в стране университет".

Напомним, в октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил инициативу Минобрнауки России о дополнительном профессиональном празднике и поручил министерству принять соответствующие нормативные документы.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство образования и науки России решило научить студентов вузов созданию искусственного интеллекта. Ведомство разработало образовательный модуль, который будет внедрен в программы университетов.