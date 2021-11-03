Президент Гильдии продюсеров заявил, что нужно возвращать людей в кинозалы на отечественные фильмы

Владимир Досталь считает, что главное заинтересовать зрителя качеством Фото: Евгения ГУСЕВА

Почетный президент Гильдии продюсеров России Владимир Досталь в беседе с "Известиями" рассказал, что сейчас в прокате окупается только 7-10% российских фильмов, но этот показатель нужно довести хотя бы до 50-60%.

"Нам нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы", - заявил он.

Досталь добавил, что сейчас российские продюсеры делают упор на детей, молодежь и людей пожилого возраста. По его мнению, главное - заинтересовать качеством.

RT рассказывал о московских компаниях, которые представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. Объём подписанных сделок уже превысил 100 миллионов долларов.

Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 миллионов долларов", – приводит слова заместителя мэра Натальи Сергуниной "Москва 24".