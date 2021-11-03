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Общество3 ноября 2021 11:40

Одинокая пенсионерка осталась без дров выживать зимой в Карелии

Волонтеры просят помочь старушке заготовить поленьев на холодный сезон
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Волонтеры просят помочь заготовить дрова для пенсионерки

Волонтеры просят помочь заготовить дрова для пенсионерки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Карелии бьют тревогу - в поселке Идель Сегежского района живет одинокая пенсионерка. В силу возраста женщина не справляется со всеми бытовыми обязанностями. Так, уже приближается зима, а у пенсионерки совершенно нет дров для того, чтобы топить дом. Для помощи пенсионерке в Карелии теперь ищут волонтеров, которые смогут заготовить поленьев на холодный сезон, пишет КарелInform.

- В поселке Идель живет одинокая бабушка — Туркова Анна Ивановна. В прошлом году ей привезли березовые дрова. Местные ребята начали пилить их, но потом бросили и ушли. Как бабуля прожила эту морозную зиму, ведает только сам бог, - рассказывают местные жители.

Люди обратились к волонтерам и просто неравнодушным жителям Карелии, чтобы они помогли бабушке, приехали к ней, насобирали или привезли бревен и хотя бы распилили их. Потихоньку колоть бревна бабушка может сама, а вот таскать тяжести - нет. Вот-вот в Карелии наступит суровое время года, а у пенсионерки нет ни одного полена.