Мишустин предложил пост главы экспертного совета при кабмине научному руководителю ВШЭ Кузьминову

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при кабмине, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее предложение премьер-министр сделал в ходе личной встречи.

"Учитывая ваш опыт, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве РФ и на системной основе организовать взаимодействие правительства РФ, сотрудников и аппарата, министров федеральных с экспертным сообществом", - сказал Мишустин, отметив, что это непростая задача.

Кузьминов ответил, что готов принимать участие в работе структуры и озвучил предложения касательно некоторых ее функциях. В частности, выразил мнение, что экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам кабмина и отдельных ведомств, но и возможность инициировать новые исследования и собирать новые данные.

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