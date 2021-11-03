В России 3 ноября 2021 выявлено 40 443 случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 40 443 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду, 3 ноября 2021 года.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 6827 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург, в котором инфицировались 3269 жителей, на третьем Московская область – там суточный прирост составил 2744 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 8 633 643 человек.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции были выписаны 32 807 человек, число выздоровевших от коронавируса выросло до 7 445 438.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции "мю" и один случай штамма коронавируса "лямбда".