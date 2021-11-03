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Здоровье3 ноября 2021 12:03

В России 3 ноября 2021 выявлено 40 443 случая заражения коронавирусом

За сутки выздоровело 32 807 пациентов ковидных госпиталей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве

Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 40 443 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду, 3 ноября 2021 года.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 6827 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург, в котором инфицировались 3269 жителей, на третьем Московская область – там суточный прирост составил 2744 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 8 633 643 человек.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции были выписаны 32 807 человек, число выздоровевших от коронавируса выросло до 7 445 438.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции "мю" и один случай штамма коронавируса "лямбда".