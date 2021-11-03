В России 3 ноября 2021 от коронавируса умерли 1189 человек

Рекорды смертности фиксируют второй день подряд Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России зафиксировали 1189 летальных исходов в результате коронавируса – это новый максимум по количеству смертей COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Таким образом, по состоянию на среду, 3 ноября 2021 года, жертвами коронавируса в России стали 242 060 человек. Напомним, предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее, когда за сутки в стране выявили 1178 смертей от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов заявил о возросшей опасности летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса. По его словам, такая вероятность выросла на 132%.

Напомним, иммунолог Николай Крючков заявил, что "дельта"-штамм коронавируса, а также его варианты "дельта+" и AY.4.2, распространяющиеся на территории России, вызывают самые большие опасения.