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Экономика3 ноября 2021 12:22

Bloomberg: запуск "Северного потока - 2" может затянуться до 8 мая 2022

Для введения в эксплуатацию газопровода необходимо получить разрешение со стороны немецкого регулятора.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Bloomberg: запуск "Северного потока - 2" может затянуться до 8 мая 2022

Bloomberg: запуск "Северного потока - 2" может затянуться до 8 мая 2022

Фото: REUTERS

Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за процесса получения разрешения со стороны немецкого регулятора.

Как передает агентство Bloomberg, на процесс сертификации может оказать влияние энергетическая ситуация в Европе при ее усугублении. В агентстве отмечают, что поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Уточняется, что Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение до 8 января 2022 года, после чего данное заключение передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию, решение которой не будет иметь обязательного характера, однако его вынесение может затянуться до 8 мая 2022 года, и только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию трубопроводу.

Напомним, накануне премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил о необходимости ускорить вод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для того, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.