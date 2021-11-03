Bloomberg: запуск "Северного потока - 2" может затянуться до 8 мая 2022 Фото: REUTERS

Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за процесса получения разрешения со стороны немецкого регулятора.

Как передает агентство Bloomberg, на процесс сертификации может оказать влияние энергетическая ситуация в Европе при ее усугублении. В агентстве отмечают, что поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Уточняется, что Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение до 8 января 2022 года, после чего данное заключение передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию, решение которой не будет иметь обязательного характера, однако его вынесение может затянуться до 8 мая 2022 года, и только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию трубопроводу.

Напомним, накануне премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил о необходимости ускорить вод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для того, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.