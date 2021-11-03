В 2022 году на Ямале появится четыре новых субсидируемых авианаправления

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на 2022 год. С 1 января к субсидируемым направлениям добавятся еще четыре. Из Салехарда вводится круглогодичный рейс в Краснодар. Еще три направления – летние: в период отпусков авиакомпания будет осуществлять перевозки в Минеральные воды из Салехарда и Нового Уренгоя, а также по маршруту Новый Уренгой – Анапа.

«В зимнее расписание 2022 года будет осуществляться один рейс в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, так же один рейс и Салехарда в Краснодар, а вот из Нового Уренгоя в столицу Кубани будет отправляться три рейса в неделю, – сообщила специалист по связям с общественностью «Ямала» Инна Примакова. - С наступлением отпускного периода, с 1 мая, количество рейсов будет увеличено».

Кроме того, круглогодичными становятся рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, действовавшие ранее с 1 мая по 30 сентября. Для удобства жителей и гостей окружной столицы по маршруту Салехард – Москва добавятся рейсы в Шереметьево. Ввод такого рейса позволит повысить мобильность пассажиров, использующих аэропорт как промежуточный. Пожелания о вводе рейса с посадкой в аэропорту Шереметьево неоднократно выражали жители региона.

Тариф на билеты теперь будет гибким – чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей также останется на прежнем уровне – 2 500 рублей. Количество тех, кто пользуется установленной льготой, неизменно растет. За период реализации программы, с 2019 года по настоящее время, перевезено свыше 35 000 детей. При этом только в нынешнем году – 16 390 детей.

Отметим, что количество межрегиональных субсидируемых направлений из аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа, выполняемых авиакомпанией «Ямал», в последние годы непрерывно растет. Так, с 2018 по 2021 год маршрутная сеть, обслуживаемая воздушными судами АО «АТК Ямал», расширена с 8 до 34 направления.