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Общество3 ноября 2021 12:47

Эксперт по безопасности призвал избегать популярных мессенджеров в рабочих целях

Андрей Слободчиков рассказал, что они используют сторонние сервисы хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Андрей Слободчиков рассказал, что они используют сторонние сервисы хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации

Андрей Слободчиков рассказал, что они используют сторонние сервисы хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков в беседе с "Газетой.ru" заявил, что пользователям следует избегать использования общедоступных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, в рабочих целях.

"Безусловно, пользоваться публичными мессенджерами в рабочих целях следует осторожно. Они используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации", - пояснил он.

Слободчиков добавил, что также нужно исключить использование мессенджеров при подключении к публичным Wi-Fi сетям и регулярно скачивать обновления публичного приложения.

РИАМО рассказывал, злоумышленники научились проводить целевые атаки с подменой контактов близких людей и знакомых, представляться сотрудниками государственных органов, используя для обмана WhatsApp, Viber и Telegram.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp официально прекратил поддержку устройств на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее, так как эти устройства не гарантируют обеспечение безопасности данных, сообщает телеканал "360".