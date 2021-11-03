Эксперт по безопасности призвал избегать популярных мессенджеров в рабочих целях

Андрей Слободчиков рассказал, что они используют сторонние сервисы хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting Андрей Слободчиков в беседе с "Газетой.ru" заявил, что пользователям следует избегать использования общедоступных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, в рабочих целях.

"Безусловно, пользоваться публичными мессенджерами в рабочих целях следует осторожно. Они используют сторонние сервисы для передачи и хранения данных, которые не контролируются владельцем конфиденциальной информации", - пояснил он.

Слободчиков добавил, что также нужно исключить использование мессенджеров при подключении к публичным Wi-Fi сетям и регулярно скачивать обновления публичного приложения.

РИАМО рассказывал, злоумышленники научились проводить целевые атаки с подменой контактов близких людей и знакомых, представляться сотрудниками государственных органов, используя для обмана WhatsApp, Viber и Telegram.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp официально прекратил поддержку устройств на Android версии 4.1 и ниже, а также теперь требует iOS 10 или новее, так как эти устройства не гарантируют обеспечение безопасности данных, сообщает телеканал "360".