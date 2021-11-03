Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, - о российско-германском сотрудничестве: «Нужны надежные партнеры»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на российско-германской конференции по вопросам устойчивого развития сельского хозяйства. Конференция стала продолжением выставки «Мастера России: сделано по-немецки», посвященной достижениям германского бизнеса.

Губернатор отметил, что Кубань – один из лидеров агропромышленного комплекса России. Регион производит порядка 7% всей сельхозпродукции в стране.

«Для развития сельского хозяйства нам важно сбалансировать интересы – сохранить и высокомаржинальность предприятий, и плодородие земли. Мы должны думать о применении современных биопрепаратов, производстве экологической продукции, развитии переработки. Для всего этого нужны надежные партнеры, в том числе представители немецкого предпринимательства, ценящие качество на всех этап производства», – отметил Вениамин Кондратьев.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр поприветствовал участников конференции по видеосвязи из Москвы и отметил, что в Краснодарском крае большой потенциал для развития российско-германских отношений. В регион инвестируют крупные немецкие предприятия, которые создают экологичные производства.

«Устойчивое сельское хозяйство, с точки зрения потребителя, это доступ к здоровому питанию. Кроме того, мы должны задумываться о преемственности, благополучии следующих поколений, которые будут работать на той земле, что мы им оставим. Поэтому… баланс в бизнесе и плодородии – важный ориентир устойчивого развития сельского хозяйства. Это то, к чему мы должны стремиться», – сообщил Геза Андреас фон Гайр.

Участие мероприятии также приняли глава Представительства немецкой экономики в России Маттиас Шепп, почетный консул Германии в Краснодаре, гендиректор компании «КЛААС» Ральф Бендиш, гендиректор «Кюне+Нагель» Перри Нойманн, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Они обсудили использование современных технологий для снижения нагрузки на землю, сокращение использование техники и дизельного топлива, вопросы повышения плодородия, поддержки инвестиционного климата, развития экспорта кубанских продуктов.