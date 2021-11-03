Песков: энергобаланс России гораздо более зеленый, чем у многих стран

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия принимает меры в плане борьбы с лесными пожарами, а также меры по диверсификации энергобаланса. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что энергобаланс в нашей стране «гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран».

«Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные конкретные планы работы на этом направлении», - заявил представитель Кремля, предположив, что это, скорее всего, не было доложено президенту США Джо Байдену, когда он говорил о «неучастии России».

Песков также отметил, что на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго была представлена российская делегация в лице вице-премьера России Алексея Оверчука и советника российского президента Руслана Эдельгериева. По словам пресс-секретаря главы государства, они принимали самое активное участие в конференции.

Напомним, ранее американский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в рамках конференции в шотландском Глазго, заявил о том, что главы России и Китая «формально» не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме, а также отметил, что в нашей стране «тундра горит», а Москва якобы игнорирует проблемы климата.