Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Давайте все вместе поможем нашим врачам!»

Очередная прямая линия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прошедшая в социальных сетях 1 ноября, была полностью посвящена теме пандемии коронавируса и тем мерам, которые власть и медики Кольского Заполярья принимают для минимизации роста заболеваемости. Вместе с губернатором в разговоре с пользователями «ВКонтакте», Instagram и Facebook принял участие главный врач областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.

Основной тезис, в той или иной форме повторявшийся в ходе «прямой линии», - победу над коронавирусом возможно одержать лишь общими усилиями, сознательным соблюдением мер безопасности и массовой вакцинацией.

Андрей Чибис подчеркнул, что все принятые правительством региона решения, в том числе необходимость QR-кодов для посещения общественных мест и режим самоизоляции для непривитых пожилых людей, призваны минимизировать риск заражения без введения на территории области жёсткого локдауна. Для помощи людям старше 60 лет, которым не рекомендовано выходить на улицу, вновь мобилизованы волонтёры. Режим работы прививочных пунктов продлён до 21:00. Органы государственного и муниципального управления, предприятия непрерывного цикла, система ЖКХ продолжают функционировать.

Губернатор призвал северян в течение нерабочих дней минимизировать социальные контакты и не собираться большими компаниями. К тем предпринимателям, которые будут замечены в нарушениях режима ограничений, будут применяться законные санкции. В пример глава региона привёл недавний концерт в одном из мурманских клубов, где были нарушены буквально все правила безопасности.

«Ещё два-три таких концерта – и нам придётся всё закрыть. Есть отдельные предприниматели, которым безразличны здоровье и жизнь людей», - сказал Андрей Чибис.

Губернатор особо отметил, что у врачей, работающих в «красных зонах», трудный период не завершался и не прерывался. Это подтвердил и Аркадий Амозов. Медики работают за пределом человеческих возможностей, сказал главврач ЦСВМ. При этом, по его словам, подавляющее большинство «тяжёлых» пациентов – те, кто отказался от прививки.

«За всё время существования «красной зоны» у нас не было ни одного человека, который бы прошёл полную вакцинацию и стал бы нашим пациентом в средней или тяжёлой форме. Жизнь наших граждан сейчас зависит от них самих», - подчеркнул врач.

Также доктор Амозов развеял слухи о том, что пользоваться услугами мобильных прививочных пунктов опасно, и заверил северян, что одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа не запрещено.