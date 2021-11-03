Песков объяснил решение засекретить госзакупки ФСО и Росгвардии

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственные закупки Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии будут засекречены, поскольку данные ведомства имеют дело с гостайной. Такое объяснение в среду, 3 ноября, дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о специальных ведомствах, конечно, это относится к сфере гостайны, именно этим продиктована необходимость закрытия информации», - заявил в ходе брифинга представитель Кремля.

Напомним, в минувшую субботу, 30 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому закупки ФСО и Росгвардии с 1 января следующего года будут проводить на закрытых тендерах. В подписанном распоряжении также упомянуты Министерство обороны РФ, Служба военной разведки (СВР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Для этих ведомств закупки также останутся закрытыми.