Кремль: Минобороны РФ направило военных медиков в регионы с острой ситуацией с коронавирусом

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ уже направило военных медицинских специалистов на помощь российских регионам, где ситуация с распространением коронавируса наиболее острая. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В некоторые субъекты РФ военные медики Минобороны уже выдвинулись», - заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 ноября, в России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 1 159 человек, что стало максимум с начала пандемии. В общей сложности жертвами инфекции в стране стали 235 057 пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки в России выявлено 40 443 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 8 633 643 человека.

Напомним, ранее инфекционист Минздрава РФ рассказал о сильном отставании некоторых российских регионов по вакцинации населения.