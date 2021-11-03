Самого разыскиваемого преступника России сдал ФСБ его сын

Сергей Чекин владеет имуществом на сумму 70 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Михаил Пуртов,адвокат одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина рассказал, что сын Сергей Чекин "сдал" отца ФСБ ради наследства. Об этом в среду, 3 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Правозащитник рассказал, что Чекин-старший владеет имуществом на сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая стала его гражданской женой и у которой он скрывался все эти годы.

"Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании - ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске", - рассказал Пуртов.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) правоохранительные органы задержали местного экс-чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет был в розыске по обвинению в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина, передает RT.