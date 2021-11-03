ГИБДД устроит массовые рейды на нетрезвых водителей во время ноябрьских праздников Фото: "КП" Архив

ГИБДД анонсировала массовые рейды на нетрезвых водителей и других нарушителей ПДД во время ноябрьских праздников и нерабочих дней.

«Запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», - говорится в заявлении пресс-центра МВД РФ.

Отмечается отсутствие какого-либо лояльного отношения к нетрезвым водителям «ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время». Как заявили в пресс-центре, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.

В сообщении говорится о том, что с начала текущего года в стране прошло около 40 тысяч массовых проверок, на которых поймали свыше 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

Кроме того, в ГИБДД сообщили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки «следует осуществлять только в случае крайней необходимости».

Напомним, за пьяную езду водитель может быть лишен прав на срок до двух лет, а также ему грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей.