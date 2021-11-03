Третий корабль ВМС США направился к Черное море

Фото: Twitter/@USNavyEurope

Танкер-заправщик Военно-морские сил Соединенных Штатов John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает Шестой флот ВМС США.

«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в сообщении, опубликованной на странице в Twitter американского флота.

Напомним, в минувший понедельник, 1 ноября, в Черное море направился флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney. Судно также направилось для проведения операций с союзниками по Североатлантическому альянсу. В конце октября в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отправку американского эсминца, заявил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире.