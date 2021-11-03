Властям разрешат продавать древесину, изъятую у нелегальных лесорубов

Председатель Ассоциации юристов России рассказал, что ежегодно правоохранительные органы изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Ассоциации юристов России, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Владимир Груздев в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что согласно законопроекту, который вносит поправки в УПК и КоАП, уполномоченным органам разрешат продавать древесину, изъятую у нелегальных лесорубов, до окончания судебного процесса в их отношении.

"Сегодня незаконно заготовленная древесина, изъятая у правонарушителей, подлежит хранению до окончания разбирательства – уголовного или административного. Изъятая древесина хранится долгое время в штабелях под открытым небом и портится. Новые правила сократят срок хранения изъятой древесины и позволят уменьшить расходы. В том случае, когда речь идет об уголовном деле, вырученные средства будут зачисляться на специальный счет и храниться до вступления приговора в силу. В случае оправдательного приговора вся сумма может быть выплачена в качестве компенсации", - пояснил он.

Груздев добавил, что ежегодно правоохранительные органы, в том числе органы лесной охраны, изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей.

Сайт KP.ru рассказывал, что в России планируется реформа деревообрабатывающей отрасли. Комитет Госдумы готовит внести на обсуждение в парламент поправки в законодательство, которые должны реформировать отрасль заготовки древесины.