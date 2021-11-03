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Общество3 ноября 2021 14:01

Властям разрешат продавать древесину, изъятую у нелегальных лесорубов

Новые правила позволят продавать нелегально добытую древесину до решения суда
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Председатель Ассоциации юристов России рассказал, что ежегодно правоохранительные органы изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей

Председатель Ассоциации юристов России рассказал, что ежегодно правоохранительные органы изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Ассоциации юристов России, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Владимир Груздев в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что согласно законопроекту, который вносит поправки в УПК и КоАП, уполномоченным органам разрешат продавать древесину, изъятую у нелегальных лесорубов, до окончания судебного процесса в их отношении.

"Сегодня незаконно заготовленная древесина, изъятая у правонарушителей, подлежит хранению до окончания разбирательства – уголовного или административного. Изъятая древесина хранится долгое время в штабелях под открытым небом и портится. Новые правила сократят срок хранения изъятой древесины и позволят уменьшить расходы. В том случае, когда речь идет об уголовном деле, вырученные средства будут зачисляться на специальный счет и храниться до вступления приговора в силу. В случае оправдательного приговора вся сумма может быть выплачена в качестве компенсации", - пояснил он.

Груздев добавил, что ежегодно правоохранительные органы, в том числе органы лесной охраны, изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей.

Сайт KP.ru рассказывал, что в России планируется реформа деревообрабатывающей отрасли. Комитет Госдумы готовит внести на обсуждение в парламент поправки в законодательство, которые должны реформировать отрасль заготовки древесины.