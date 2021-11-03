МегаФон выяснил, что россияне оставили города на период нерабочих дней

С 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали в два раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди жителей, которые решили покинуть города в октябре 2021 года, 87% отправились в ближайшие области и на дачу в пределах своего региона, и только 13% поехали в другие субъекты страны. Во время нерабочих дней прошлого года большее число людей путешествовало на дальние расстояния – около 20% от общего числа перемещавшихся.

Аналитики МегаФона зафиксировали самый большой отток городских жителей в Москве. К 30 октября из города уехали 14% москвичей – это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Москвичи, которые все же решили уехать в другие регионы страны, чаще остальных городов выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.