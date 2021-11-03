В США угонщик прыгнул с 16-метрового моста, убегая от полицейских

Угонщик спрыгнул с высоты 16 метров / Кадр из видео

Погоня за подозреваемым в угоне автомобиля в американском штате Флорида завершилась ДТП на мосту и эффектным прыжком в воду с высоты 16 метров, сообщает телеканал Fox news.

По информации журналистов, мужчина угнал фургон и попытался скрыться на нем от полиции. В пылу погони он не справился с управлением транспортным средством и на высокой скорости влетел в отбойник на мосту Эдисона.

Поняв, что на разбитом автомобиле уже никуда не уехать, подозреваемый перебрался через ограждение моста и при приближении полицейских прыгнул в реку Калусахатчи. Этот момент попал на видеозапись.

Отчаянный маневр скрыться не помог – сотрудники американских правоохранительных органов выловили беглеца из воды.

Как ранее писал сайт kp.ru, главное следственное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти завершило работу по группе угонщиков, которые специализировались на дорогих и элитных автомобилях. Машины они похищали под заказ, перебивали им номера и перегоняли в регионы своим клиентам.