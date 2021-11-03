В Москве 31 декабря поженятся 20 пар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 декабря в 2021 году приходится на пятницу и в этот день в московских ЗАГСах ожидается активный рабочий день. Многие пары решили стать мужем и женой в последний день года.

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, сколько пар намерены пожениться в этот день.

Накануне Нового года в столице прибавится 20 новых ячеек общества.

- В двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате, — заявили RT в пресс-службе.

Регистрироваться в последний день уходящего года среди молодоженов популярно уже давно. Пик таких свадеб был зафиксирован в 2011 году. Тогда супругами стали более 600 пар.

В 2012 и 2017 годах в отделах ЗАГС торжественные церемонии бракосочетания 31 декабря не проводились.

А всего за 10 лет, сколько существует данная традиция, было зарегистрировано около 3 тысяч союзов.

Есть еще одна примечательная статистика. Среди граждан дальних зарубежных стан в брак в российской столице чаще всего вступают женихи из Нигерии, Турции и Афганистана и невесты из Вьетнама, Нигерии и Афганистана, сообщает РИАМО.

А новорожденных в Москве родители чаще всего называют Александрами и Софиями или Софьями, сообщает телеканал "360".