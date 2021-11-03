Опрос: почти 84% россиян готовы отправиться в спонтанное путешествие

Среди самых популярных направлений рейсы туда-обратно из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Сочи и из Москвы в Минеральные Воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что большинство россиян (83,4 процента) готовы собраться в спонтанное путешествие за пару часов до вылета самолета или отправления поезда. Об этом в среду, 3 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

В компании рассказали, что туристы любят пробовать неизвестные для себя блюда (79,5%), а некоторые готовы к экстремальным активностям (67,5%).

Среди самых популярных направлений рейсы туда-обратно из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Сочи и из Москвы в Минеральные Воды. В тройку лидеров железнодорожных направлений вошли маршруты Москва - Санкт-Петербург и обратно, Москва - Ярославль и Краснодар - Сочи.

Сайт KP.ru провел исследование и выяснил, что отдых по первому желанию для большинства россиян - невиданная роскошь. Ездить в отпуск так часто, как хочется, могут позволить себе только 4% опрошенных.